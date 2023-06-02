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Байден выразил желание подписать законопроект о госдолге США

Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга как можно скорее

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что намерен подписать законопроект о повышении потолка государственного долга как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США подчеркнул, что работа по данному вопросу еще далека до завершения, но соглашение является важным шагом, а также напоминанием о существующих возможностях, когда все действуют в интересах Соединенных Штатов.

«Я с нетерпением жду скорейшего подписания этого законопроекта и завтрашнего прямого обращения к американскому народу», — говорится в заявлении Байдена.

Он подчеркнул, что достигнутое двухпартийное соглашение является большой победой для экономики США и американского народа.

Ранее стало известно, что законопроект о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта в стране получил в четверг, 1 июня, достаточно голосов для его одобрения Сенатом конгресса США.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что он «нисколько» не беспокоится о потере своего поста в результате соглашения о потолке госдолга, которое он обговорит с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

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