Bloomberg анонсировал смягчение 11-го пакета санкций ЕС в отношении РФ

Издание Bloomberg сообщило, что в ЕС планируют смягчить ряд первоначальных предложений по 11-му пакету санкций в отношении РФ.

По данным издания, стороны планируют частично отменить запрет на вход в порты ЕС для судов, перевозящих запрещенные товары. Также планируется ввести льготный 30-дневный период перед началом действия ограничений для судов, замеченных в помощи РФ в обходе санкций путем перевалки запрещенной к поставке в ЕС российской нефти с борта на борт.

Ранее издание сообщало, что в ЕС запретят вход в порты для судов, помогающих РФ обходить нефтяные санкции.

Основной целью нового пакета европейских санкций называют устранение путей обхода российских санкций.

27 мая издание Politico сообщило, что Греция и Венгрия выступили против 11-го пакета антироссийских санкций.