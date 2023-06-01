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Стало известно, что будет делать Австрия при отсутствии поставок газа из России

Канцлер Австрии заявил о проработке вариантов при возможном прекращении поставок газа из РФ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Австрия прорабатывает различные варианты, которые касаются возможного прекращения поставок газа из России. Об этом заявил федеральный канцлер страны Карл Нехаммер по прибытии в Молдавию на саммите Европейского политического сообщества, передает ТАСС.

«Мы все время готовимся к потенциальному возникновению экстренной ситуации с импортом газа из РФ, поэтому наши газохранилища уже заполнены на 75%. Мы также ведем переговоры со многими альтернативными поставщиками», — отметил Нехаммер.

По его словам, эти переговоры нужны для того, чтобы страна была обеспечена необходимыми запасами газа в том случае, если Россия решит прекратить поставки топлива через территорию Украины. Поэтому австрийский энергоконцерн OMV следит за развитием ситуации.

10 мая Нехаммер заявил, что власти Австрии намерены повысить налоги на сверхприбыль местных энергетических компаний, которые не собираются снижать цены на топливо на фоне риска усиления энергетического кризиса. Соответствующий закон будет принят в июне текущего года.

До этого бывший руководитель Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что полностью прекратить торговлю с Российской Федерацией невозможно, введенные Западом санкционные меры против Москвы не работают.

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