В Сбере рассказали о влиянии языковых моделей на развитие любых отраслей

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде, рассказал о влиянии больших языковых моделей и облачных технологий на развитие любых отраслей, сообщает пресс-служба банка.

На сессии «Формирование ландшафта отечественных индустриальных ИТ-решений для достижения технологической независимости» обсуждались технологические решения для российской энергетической индустрии. Лидеры отрасли рассказали, насколько широко в их компаниях используется отечественное ПО и в каких областях оно полностью или частично замещает иностранное, а также обсудили возникающие проблемы.

«В целом, когда мы говорим о новом технологическом качестве, на мой взгляд, это о кардинально другой работе с данными. Технологический скачок невозможен без обмена данными между компаниями, поставщиками и другими участниками рынка. Кроме того, сегодня существенное влияние на развитие любых отраслей окажут большие языковые модели (LLM) и облачные технологии», — рассказал Белевцев.

Он подчеркнул, что Сбер — крупнейшая в стране технологическая компания. Сегодня в ней работает 40 тысяч ИТ-специалистов. И задача Сбера — помогать своими технологиями максимальному числу корпоративных клиентов.