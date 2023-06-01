Стало известно, какой статус обрела Россия при поставках зерна на новые рынки

Россия на фоне множества санкций продолжает выполнять свои обязательства в качестве надежного поставщика зерновых, закрепляясь на новых рынках. Об этом РИА Новости заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

«Нам осталось вывезти, исходя из квоты (на экспорт зерна в 25,5 миллиона тонн), порядка 3 миллионов тонн пшеницы. Экспорт в этом сезоне (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может составить порядка 61-61,5 миллиона тонн зерновых, включая 52 миллиона тонн пшеницы», — отметила Тюрина.

По ее словам, в мае Россия на внешние рынки смогла отправить 4,9 млн тонн пшеницы. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 5 млн тонн. При этом спрос идет как со стороны постоянных покупателей, так и новых, которых еще не было в прошлом сезоне.

Она добавила, что у России появились новые покупатели, и, скорее всего, это будут долгосрочные отношения. При этом цена российской пшеницы находится на уровне европейской, без скидки, но спрос на нее держится на высоком уровне. Также что речь идет о том, что покупатели выбирают Россию из-за того, что она закрепилась в качестве надежного поставщика.

30 мая в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды» сообщалось, что продление зерновой сделки, о чем было объявлено 18 мая, в краткосрочной перспективе поможет нормализации продовольственной инфляции в мире.