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Румыния попросила ЕК продлить действие ограничений на импорт украинского зерна

В Румынии заявили о просьбе к ЕК продлить срок ограничений ввоза зерна с Украины

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Efrem Lukatsky/AP

Министр сельского хозяйства Петре Дая заявил, что Румыния обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой продлить срок действия временного ограничения на импорт украинского зерна. Об этом он сказал порталу G4Media.

По словам министра, власти Румынии просили ЕК о продлении срока действия регламента, который истекает 5 июня. Кроме того, запрос был передан в ЕС министру сельского хозяйства Украины.

Дая подчеркнул, что у фермеров должна быть возможность продавать свой урожай. По его словам, элеваторы до сих пор заполнены зерном, но уже скоро нужно будет собирать новый урожай. Он отметил, что в этих условиях нужно освободить фермеров Румынии от необходимости конкурировать с украинскими производителями.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии предложили Евросоюзу продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года.

Минсельхоз подчеркнул, что данная мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, не перегружая пяти восточноевропейских стран.

До этого министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявлял, что Евросоюз обещал продлить запрет на импорт украинского зерна в пять стран сообщества либо до октября, либо до конца текущего года.

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