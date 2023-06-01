Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киев решил отказаться перевозить российский газ

Экс-глава OMV Ройс: Украина не продлит соглашение о транзите газа с Россией после 2024 года

close
100%
РИА «Новости»

Бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил в эфире телеканала ORF со ссылкой на украинского министра энергетики Германа Галущенко, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года.

«Я спросил его, можно ли исходить из продления соглашения? Он сказал однозначное «нет», — отметил Ройс.

Ранее ТАСС сообщало, что «Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,3 млн кубометров по данным на 28 мая.

26 мая уровень подачи топлива для Европы через «Суджу» составлял 40,7 млн кубометров. При этом заявка через газоизмерительную станцию «Сохрановка» была отклонена.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях