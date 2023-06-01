Российские власти временно облегчили жизнь местным нефтеперерабатывающим заводам

Правительство России приняло решение отложить анонсированное с 1 июля двукратное сокращение выплат нефтяным компаниями по механизму демпфера (схема, при которой федеральный бюджет доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает фиксированную цену на внутреннем рынке). Одной из главных причин стало опасение роста цен на автомобильное топливо, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых участников.

Правительство не внесло законопроект о корректировках демпфера до конца мая текущего года. Отсрочка по сокращению субсидий для местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) может продлиться до окончания сезона высокого спроса на автомобильное топливо на внутреннем рынке России, уточняется в статье.

«Российские власти не могут принять окончательное решение по пересмотру бюджетных субсидий для нефтепереработки. Несмотря на стремление Минфина сократить платеж по демпферу вдвое с июля, правительство в мае не согласовало соответствующий законопроект и не внесло в Госдуму, что автоматически сдвигает срок его вступления в силу как минимум до 1 августа», — заключается в материале.

23 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство России рассматривает идею о полном запрете экспорта бензина в зарубежные страны. Данная мера может помочь избежать возможного дефицита топлива на внутреннем рынке.