В России оценили влияние «ресурсного проклятия» на неравенство в стране

В российских регионах уровень неравенства среди населения усиливается при росте доли природных ресурсов выше 30% в структуре местной экономики. Кроме того, на данный показатель также оказывает влияние увеличение доли занятых граждан в добыче природных ресурсов и ископаемых свыше 4%, приводит слова научного сотрудника центра математического моделирования экономических процессов РАНХиГС Татьяны Ивахненко РБК.

Наименьший уровень расслоения доходов населения зафиксирован в Еврейской автономной области, Ингушетии и Калмыкии. В этих регионах коэффициенты расслоения находятся на уровнях 7,4; 7,7 и 7,7 соответственно. При этом доли добычи полезных ископаемых в структурах местных экономик располагаются на отметках 23,5%; 1,5% и 0,4%, уточняется в статье.

«Обеспеченность природными ресурсами и внутрирегиональное неравенство доходов имеют нелинейную взаимосвязь: в регионах с относительно низкой долей добывающего сектора в экономике ее рост вплоть до 30% приводит к ослаблению неравенства, в то время как в субъектах с долей добычи выше 30% и относительно высокой занятостью в ресурсных секторах наблюдается увеличение неравенства», — заключается в материале.

19 мая помощник президента Максим Орешкин заявил, что показатель бедности и уровень социального неравенства в России продолжат сокращаться. При этом в настоящее время уровень социального расслоения в стране по-прежнему остается на высоких отметках.