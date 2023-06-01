ОПЕК ввела запрет для ряда западных журналистов

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ввела запрет для журналистов газеты The Wall Street Journal, агентств Reuters и Bloomberg News на посещение штаб-квартиры организации в Вене. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По ее информации, инициатором введения запрета выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Причины данного решения не называются. Как сообщает издание, запрет касается встречи, запланированной на 4 июня в Вене. На встрече страны — члены ОПЕК собираются согласовать политику альянса по добыче нефти на вторую половину текущего года.

Ранее, согласно статистическим данным Организации стран-экспортеров нефти, стало известно, что по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки, в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c.

4 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей.

До этого Новак говорил, что ОПЕК+ оценит нынешнее снижение цен на нефть, оно может быть краткосрочным.