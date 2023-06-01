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На Украине предложили повысить цены на электроэнергию для бизнеса в два раза

Украинский регулятор решил поднять цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июля

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Depositphotos

В национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложили с 1 июля поднять цены на электричество для бизнеса. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на собственный источник.

«НКРЭКУ приняла решение отменить действующие предельные цены на электроэнергию («прайс-кэпы») для бизнеса с 1 июля», — указывается в материале.

По информации источника, текущие «прайс-кэпы» прекратят действие 30 июня, а с июля будут внедрены новые, которые будут дороже нынешних.

Согласно данным издания, сейчас стоимость для продажи электроэнергии бизнесу в часы минимальной нагрузки ограничена 2 тыс. гривен/МВт-ч ($54), в часы максимальной — 4 тыс. гривен/МВт-ч ($108).

Ранее украинский регулятор НКРЭКУ обратился к правительству страны с предложением увеличить вдвое тарифы на электроэнергию для всех украинцев и не разделять стоимость по уровню потребления. В Минэнерго отмечали, что если не повысить цены, то объекты инфраструктуры сложно будет восстановить и тем более подготовить к следующей зиме.

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