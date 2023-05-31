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Центробанк может рассмотреть повышение нейтрального диапазона ключевой ставки с 5-6%

ЦБ может увеличить диапазон нейтральной ставки с текущих 5-6%

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Depositphotos

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ может рассмотреть повышение диапазона нейтральной ставки с текущих 5-6% после заседания совета директоров в июле. Его слова приводит РИА Новости.

«Текущая оценка нейтральной ставки в реальном выражении 1-2%, в номинальном выражении с учетом целевой инфляции в 4% — это 5-6%», — сказал Заботкин в рамках общественных консультаций по Обзору денежно-кредитной политики банка.

По его словам, аргументов для увеличения диапазона нейтральной ставки сейчас больше, чем в прошлом году.

«Совет директоров регулярно уточняет взгляд по нейтральной ставке по итогам июльского заседания по ключевой ставке», — отметил представитель Банка России.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%.

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