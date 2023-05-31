Индия стала массово скупать российскую нефть

Поставки нефти из России в Индию выросли в 2022-2023 финансовом году в 14 раз. Об этом пишет газета Business Standard, ссылаясь на годовой отчет Резервного банка Индии.

По данным регулятора, импорт российской сырой нефти увеличился до $31,02 млрд (в прошлом году — $2,2 млрд). Российская доля в поставках углеводородов на индийский рынок возросла на 17,1 п.п., с 2 до 19,1%.

В публикации указали, что благодаря большим поставкам сырой нефти из России, совокупные закупки Индией нефти поднялись на 50,7%, до $162,2 млрд. Таким образом, Россия стала главным поставщиком нефти в страну, опередив такие страны как Кувейт и ОАЭ.

26 мая агентство Reuters, ссылаясь на заявление страхового рынка сообщило, что британский страховой рынок Lloyd's of London запланировал отказаться от страховки танкерного флота индийской компании Gatik Ship mаnagement с 3 июня, который стал крупнейшим перевозчиком нефти из России.

До этого российский вице-премьер Александр Новак заявил, что объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Индию в 2022 году вырос до 32 млн тонн.