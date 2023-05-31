ПСБ: тенденция увеличения спроса на военную ипотеку сохранится

Российская строительная отрасль получила новый импульс к развитию и повышению своего влияния в экономике страны. Об этом заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, открывая форум недвижимости «Движение», который проходит в Сочи с 30 мая по 2 июня.

«В этом году повестка форума актуальна как никогда: российский рынок строительства столкнулся с рядом вызовов, которые одновременно открывают и новые возможности. Рост объемов жилого и инфраструктурного строительства дает новый импульс к развитию строительной отрасли, повышая его значимость в экономике.

Она подчеркнула, что ПСБ как один из системно значимых банков страны готов поддерживать перспективные проекты в строительстве и девелопменте. Также на пленарной сессии форума «Настоящее и будущее российского девелопмента» топ-менеджер отметила, тенденция увеличения спроса на военную ипотеку очевидна. «С начала 2023 года мы видим рост 10% по нашему портфелю, и в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится», — сказала спикер банка.

По ее словам, ПСБ внедряет новые стандарты обслуживания в военной ипотеке. Так, банк первым внедрил цифровые сервисы по сделкам с недвижимостью, что также простимулировало объемы ипотечного кредитования военнослужащих. При этом в прошлом году был запущен сервис, который позволяет проводить сделки по военной ипотеке полностью в цифровом формате. В результате срок сделки по военной ипотеке сократился почти в 7 раз.

«Это значит, что у военнослужащих появилась возможность оформить ипотеку, буквально не покидая место службы. При этом, все цифровые сервисы, реализованные банком, обеспечивают полную защиту информации и безопасность сделки», — заявила Подгузова.

Она подчеркнула, что обеспечение доступным жильем специалистов оборонной отрасли, развитие программ долгосрочной мотивации и социальных гарантий – это инвестиции ПСБ в человеческий капитал.

«Ключевая задача нашей программы по строительству жилья для работников ОПК - повышение доступности жилья для инженерных кадров России. Совместное участие в проекте работодателя-предприятия ОПК, банка и застройщика позволяет существенно снизить стоимость строительства жилья, - и таким образом сотрудники предприятия получают возможность приобрести квартиру по льготной цене, существенно ниже рыночной», — заключила Подгузова.