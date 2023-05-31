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Стало известна причина, по которой цены на газ в Европе начали расти

Цены на газ в Европе выросли на 10% из-за остановки СПГ-завода в Норвегии

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Markus Schreiber/AP

Цены на газ в Европе резко выросли на 10%, то есть стали выше $300 за тысячу кубометров, из-за сообщений об остановке завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Норвегии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 10% после сообщений об остановке норвежского СПГ-завода из-за утечки газа.

Июньские фьючерсы после начала торгов 31 мая торговались около отметки в $282 за тысячу кубометров. Однако после того как стало известно об утечке на норвежском заводе цены резко выросли на 9,2%, до $304,8. К 13.31 мск газовые фьючерсы торговались на уровне $303,6, то есть +8,7%.

29 мая заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что рекордно высокие цены на газ в прошлом году сформировались из-за того, что европейцы ожидали дефицита топлива зимой. Однако в этом году Европа чувствует себя комфортнее из-за уверенности в поставках.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что стоимость газа в Европе снижается восемь недель подряд, что стало самым длительным периодом снижения цен с 2007 года. Газовые фьючерсы в Европе падают восьмую неделю подряд — это самый длительный период снижения цен с 2007 года. Основная причина, по мнению агентства, заключается в снижении спроса из-за роста инфляции и отрицательных прогнозов в глобальной экономике.

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