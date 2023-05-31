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Депутат рассказал, какой процент средств теряет бюджет России из-за курящих граждан

Депутат Куринный: порядка 3-5% средств из бюджета России уходят на лечение граждан от заболеваний, вызванных курением

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Валовой внутренний продукт (ВВП) России теряет около 3-5% из-за курения, поскольку часть бюджетных средств направляется на лечение пациентов от заболеваний, вызванных вредными привычками. Об этом NEWS.ru сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Из-за табакокурения государство теряет приличные средства. Это связано с тратами на лечение, реабилитацию и ранней смертностью. По некоторым данным, Россия теряет 2-3% ВВП из-за табакокурения, но некоторые аналитики говорят о 5% ВВП. Методики подсчетов разные, но потери приличные, в том числе прямые потери здравоохранения на лечение», — заявил парламентарий.

Куринный также сказал, что в Росси можно снизить число курящих людей, если пропагандировать здоровый образ жизни. В качестве примера он предложил еще в школе начать рассказывать гражданам о последствиях курения, вести работу со СМИ и лидерами общественного мнения.

Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин сообщил, что в России от болезней, вызванных курением, страдают свыше 10 млн человек.

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