В России внесли законопроект о налогообложении для уехавших за границу

Правительство доработало законопроект о новых правилах уплаты НДФЛ россиянами, которые уехали за границу и работают оттуда более полугода. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Правительство после доработки внесло в Госдуму законопроект о новых правилах уплаты НДФЛ гражданами, более полугода работающими из-за рубежа на российские компании. Налог будут взимать по стандартным ставкам 13–15%.

В документе указали, что российские компании будут взимать НДФЛ по ставке в 13-15% с работников, которые ведут свою деятельность удаленно, даже после утраты ими налогового резидентства России.

24 апреля российские власти внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение НДФЛ до 30% для работников, лишенных налогового резидентства в России и покинувших страну.

На следующий день власти отозвали из Госдумы для уточнений внесенный проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих из-за границы. Одной из ключевых поправок является повышение НДФЛ с 13% до 30% для налоговых нерезидентов — фрилансеров.