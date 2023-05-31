В России поддержат вывод высокотехнологичной продукции на рынок

Власти собираются принять комплексные решения для поддержки вывода на рынок отечественной высокотехнологической продукции. Об этом выступая с видеообращением к участникам расширенного заседания коллегии Минпромторга заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас перед нами стоит задача достижения независимости от иностранных решений. Необходимо в кратчайшие сроки освоить критические технологии и обеспечить готовность для серийного выпуска наиболее востребованной продукции», — отметил Мишустин.

По его словам, российские власти занимаются различными решениями, в том числе и расширением поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также реализацией программы подготовки кадров.

Он добавил, что самые важные отраслевые задачи становятся мегапроектами. Такие проекты направлены на вывод крупных линеек высокотехнологичной продукции на рынок. Речь идет о радиоэлектронике, станкостроении, малотоннажной химии и других отраслях.

В начале мая Мишустин заявил, что правительство планирует утвердить новую Концепцию технологического развития РФ. По его словам, кабмин сформировал новые подходы к созданию высокотехнологичной продукции, которые легли в основу проекта концепции технологического развития на следующие восемь лет.