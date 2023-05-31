Стало известно, как санкции сказались на прибыли зарубежных производителей техники в РФ

Суммарный объем доходов российских структур зарубежных производителей бытовой техники Bosch, LG и Samsung сократился почти вдвое по итогам 2022 года. Речь идет о дочерних предприятиях ООО «БСХ Бытовые приборы», ООО «ЛГ Электроникс Рус» и ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» соответственно, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Каждая из вышеперечисленных структур понесла ущерб от международных санкций в размере десятков млрд рублей. Так, доходы дочернего предприятия LG сократились к концу 2022 года до 55,4 млрд руб., структуры Bosch — до 19,5 млрд руб., Samsung — до 27,4 млрд руб., уточняется в статье.

«Выручка дочерней компании южнокорейской Samsung — ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» — в 2022 году составила 27,4 млрд руб. Доходы другого южнокорейского бренда — LG (ООО «ЛГ Электроникс Рус») — с производством в Дорохово упали с 119,7 млрд руб. в 2021 году до 55,4 млрд руб. в 2022 году. ООО «БСХ Бытовые приборы» (бренд Bosch) сократило прибыль с 49,7 млрд до 19,5 млрд руб.», — заключается в материале.

11 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что в России возникли трудности с оперативной починкой бытовой техники Bosch. Проблемы связаны с отсутствием в России необходимых запчастей для ремонта, в том числе электронных блоков управления для стиральных и посудомоечных машин.