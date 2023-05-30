МВФ и Украина договорились о транше на $900 млн

Руководитель украинской миссии Международного валютного фонда Гэвин Грей заявил, что исполнительный совет может одобрить транш финансовой помощи Украине в объеме $900 млн в ближайшие недели. Об этом сообщается на сайте фонда.

«МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору в рамках механизма расширенного финансирования… прокладывая путь для обсуждения исполнительного совета, которое сделает возможным перечисление около 900 миллионов долларов», — сказано в сообщении.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине четырехлетнего кредита на сумму $15,6 млрд. Уточнялось, что этот кредит должен помочь стране «удовлетворить неотложные потребности в финансировании».

Через несколько дней глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что Киев получил первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.

Ранее стало известно, что миссия Международного валютного фонда начала свою работу, чтобы пересмотреть программу финансирования Украины.