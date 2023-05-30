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Украине предварительно одобрены выплаты на $900 млн

МВФ: Украина предварительно может рассчитывать на выплаты в размере $900 млн

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Yuri Gripas/Reuters

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. Киев выполнил необходимые условия, обязательные для получения финансовой помощи, и поэтому может рассчитывать на выплаты в размере около $900 млн. Но решение должен принять совет исполнительных директоров МВФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение МВФ.

«Все количественные критерии программы финансовой помощи EFF эффективности на конец апреля и структурные ориентиры до конца мая были выполнены», — следует из сообщения.

Совет исполнительных директоров МВФ 31 марта одобрил выделение Украине кредита на $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Отмечалось, что это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, которая участвует в конфликте. Позже МВФ опубликовал 19 структурных пунктов (маяков), которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на указанную сумму. Речь шла о мерах в сферах монетарной и налогово-бюджетной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах.

Миссия МВФ работала в гибридном формате – онлайн и оффлайн.

«Сотрудники МВФ также повысили прогноз роста реального ВВП (валового внутреннего продукта) Украины на 2023 год до диапазона 1-3% с предыдущего прогноза от -3 до 1%. Хотя перспективы остаются крайне неопределенными, потому что спецоперация продолжается», — говорится в публикации.

EFF – часть глобального пакета финансовой помощи Украине от международных партнеров на сумму $115 млрд на фоне проведения спецоперации.

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