«Кристалл» и Jägermeister собрались судиться в России из-за ликеров Alter Heiler

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» подает встречный иск к немецкому производителю алкоголя Mast-Jägermeister SE. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий «Кристалла».

Иск «Кристалла» подан в Арбитражный суд Калужской области. Компания требует взыскать с Jägermeister прямые убытки, упущенную выгоду, имиджевый ущерб в размере около 500 млн руб. Представители завода считают, что немецкая компания после ухода с российского рынка понесла многомиллиардные потери, и поэтому подала к «Кристаллу» два иска в Арбитражный суд Москвы. В «Кристалле» сообщили, что ликеры завода Alter Heiler , из-за которых еще в прошлом году начался спор, готовятся по оригинальной рецептуре, и он готов предоставить все доказательства суду.

Перед этим немецкий Jägermeister подал в Арбитражный суд Москвы два иска к заводу, в одном из них заявлено требование о взыскании около 315 млн рублей компенсации. В рамках первого иска соответчиком «Кристалла» выступает ретейлер WineStyle. В иске заявлено имущественное требование (сумма при этом не раскрыта) и два неимущественных, одно из которых – о запрете (пока не уточняется, чего). Во втором иске соответчик – ретейлер «Красное & Белое». Предмет иска – защита исключительных прав. В иске также содержатся два неимущественных требования и одно имущественное – о взыскании компенсации в размере около 315 млн руб.

В декабре «Кристаллл» обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу России на Mast-Jägermeister за недобросовестную конкуренцию. Завод утверждал, что Mast-Jägermeister давил на производителя и ретейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а также на оптовиков и торговые сети, что они не продавали эти продукты.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что производитель крепкого ликера Jägermeister официально покидает Россию.