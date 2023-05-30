Глава МИД РФ Лавров назвал зерновую сделку неэффективной

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе встречи со спикером Национальной Ассамблеи Республики Кении зерновую сделку неэффективной, сообщает ОТР.

Он рассказал, что из вывезенных 30 млн тонн меньше 3% попало в бедные страны Африки. А меморандум Россия — ООН вообще не выполняет, добавил министр иностранных дел РФ.

«Про удобрения, всем известная история, когда год назад ЕС арестовал около 300 тысяч тонн удобрений, остро необходимых для с/х производства.

Но арестованные удобрения еще в августе прошлого года наш президент объявил о готовности передать в Африку. Почти полгода потребовалось, чтобы незначительную партию передать в Малави», - заявил Лавров.