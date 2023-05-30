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В Евросоюзе сообщили о работе с замороженными частными активами РФ

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС продолжает искать повод для конфискации замороженных активов РФ

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Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия и Европейский союз все также ищут возможности для конфискации частных российских активов, которые были заморожены на территории ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы совместно с государствами-членами продолжаем работать над замороженными активами, а это более €24 млрд. Мы пытаемся найти возможность арестовать некоторые из этих активов за уголовные преступления, такие как коррупция, отмывание средств или нарушение санкционного режима», — сказал он.

27 мая издание Welt am Sonntag со ссылкой на Европейскую комиссию сообщало, что по состоянию на конец мая в Евросоюзе заморожено €24,1 млрд частных средств россиян, попавших под санкции. Уточнялось, что на данный момент под санкции попали средства 1473 российских бизнесменов и 205 компаний.

Ранее заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова заявляла, что российские банки начали избавляться от заблокированных активов. По ее словам, один из банков уже вывел с баланса замороженные активы: было создано новое юрлицо, на него были переведены заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.

До этого представители парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге обратились к правительству Германии с вопросом — сколько активов Банка России было заморожено и есть ли возможность направить их на поддержку Украины.

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