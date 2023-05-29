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Минтруд РФ прогнозирует повышение МРОТ выше прожиточного минимума

Глава Минтруда России Котяков: МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил на встрече с фракцией ЛДПР, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен превысить прожиточный минимум на 30%, передает РИА Новости.

«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека... Планируем что к 2030 году мы достигнет соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», — сказал руководитель ведомства.

Он также указал, что с 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен и составит 19 242 рубля.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие годы будет повышаться опережающими темпами.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% с начала 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 млн граждан РФ.

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