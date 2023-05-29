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Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию

МИД Казахстана: страна заинтересована в релокации более 400 компаний, покинувших Россию

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Максим Богодвид/РИА Новости

Власти Казахстана заинтересованы в перемещении на свою территорию более 400 компаний, которые ранее работали в России. Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики Алмас Айдаров в ходе правительственного часа в верхней палате парламента, пишет ТАСС.

«Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из Российской Федерации. На сегодняшний день 401 компания, в переезде которой в Казахстан мы заинтересованы. Всем этим компаниям были отправлены приглашения», — отметил министр.

По словам Айдарова, 67 компаний уже дали положительный ответ казахстанским властям. Еще 25 организаций переместили свой бизнес в республику. Например, это сделали Honeywell и Tik-Tok, сказал он. Всего в процессе «переезда» участвуют компании из 38 стран, в том числе США, Японии, Германии и Швейцарии, добавил Айдаров.

Более 500 иностранных компаний свернули деятельность на территории России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, подсчитало агентство Associated Press на основании содержания базы данных Йельского университета. Как написало издание, на сегодняшний день в процессе сворачивания своего бизнеса находится руководство еще 151 организации. Еще 175 компаний пытаются «выиграть время», 230 — медлят. К последним преимущественно относятся китайские предприятия.

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