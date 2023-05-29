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На Украине оценили масштабы разрушения энергосистемы страны

«Укрэнерго»: к концу зимы энергосистема Украины была разрушена на 40-50%

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Укрэнерго

Глава украинского энергорегулятора «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в интервью Forbes, что по итогам зимы энергосистема страны оказалась разрушена на 40-50%. В компании намерены не прибегать к аварийным отключениям электроэнергии предстоящим летом, однако дефицит электроэнергии в стране будет наблюдаться.

«Примерно 40–50% мощностей, которые наша система имела до вторжения, мы временно потеряли. Что касается магистральной высоковольтной сети и объектов «Укрэнерго» – <..> около 43% наших активов были повреждены ракетами или дронами. Мы оперативно устранили ограничения в магистральной сети и функционал около 70% наших поврежденных объектов», — подчеркнул Кудрицкий.

Основной целью своей работы чиновник назвал ремонт энергосистемы к новой зиме.

«Дефицит, то есть определенная нехватка энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы», — пояснил чиновник.

Предполагаемый уровень дефицита электроэнергии летом оценивается в 23%. В «Укрэнерго» призвали граждан страны экономно расходовать электричество вечером, когда его потребление возрастает. При этом отмечается, что ограничение потребителей станет для компании «крайней мерой» балансирования энергосистемы.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что лето станет сложным периодом для энергетики Украины.

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