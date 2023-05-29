В МИД РФ рассказали о том, какой эффект окажет переход на нацвалюты в торговле

Глава МИД РФ заявил, что переход на национальные валюты в торговле окажет оздоровляющий эффект для мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику, на международные торгово-экономические, инвестиционные связи», — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Кению.

По словам Лаврова, Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, Индией, КНР, Ираном. Министр уточнил, что доля доллара во взаимных расчетах с этими странами последовательно снижается.

«Что касается конкретно Кении, то у нас пока еще, к сожалению, не настолько велик товарооборот, он меньше 400 млн долларов, пока мы еще в долларах считаем, так что пока по привычке», — отметил Лавров.

Министр указал, что по мере роста товарооборота между Россией и Кенией, «переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение».

Россия планомерно увеличивает объемы торгового оборота с мировыми странами. В том числе – с ОАЭ, Индией, Китаем, странами Ближнего Востока и Северной Африки, Белоруссией и Азербайджаном.