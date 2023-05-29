США необходимо уменьшить объем государственных займов для того, чтобы предотвратить катастрофу в мировой экономике. В противном случае мировая финансовая система будет под угрозой. Об этом сообщает портал China.com.

Чрезмерное заимствование США не только подрывает доверие к их правительству, но и несет в себе огромные скрытые опасности для мировой экономики. Экономическая модель Штатов и гегемонистский образ жизни уже привели к ряду проблем и сформировали «долларовую дилемму». Поэтому со стороны американских властей крайне безответственно решать проблемы за чужой счет вместо того, чтобы искать решение проблемы в своей структуре.

В публикации указали, что после десятилетий госзаймов логика долговых обязательств Соединенных Штатов видоизменилась. Речь идет о том, что страна ведет себя как большая финансовая пирамида. То есть любая крупная мировая компания, которая хочет зарабатывать доллары, должна отдавать определенную часть прибыли в Казначейство США. Все это привело к тому, что многие организации перестали контролировать свои доходы и зависят от фискальной системы США.

Авторы статьи добавили, что США нужно уважать фундаментальные принципы долга и остановить заимствования. При этом в долг брать можно, но только для улучшения устойчивости экономической системы. Кроме того, Штатам также надо работать и с другими странами, чтобы создать справедливый мировой экономический порядок.

28 мая агентство Bloomberg сообщило, что за последнее время фискальная политика (стратегия в области государственных расходов и налогов) властей США серьезно сбилась с пути на фоне затягивания переговоров по дальнейшей судьбе государственного долга. Несмотря на относительно низкие показатели безработицы и постепенное восстановление деловой активности объемы госрасходов по-прежнему превышают уровень доходов.