У банков РФ возникли сложности с переоформлением замороженных за границей средств

Закон, позволяющий российским банкам выделить в отдельное юридическое лицо замороженные у них за границей активы и пассивы, предлагается доработать. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка подсчитали, что общий объем замороженных за рубежом активов банков может доходить до 3 трлн руб., резервы по ним могут исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Представители Министерства цифровой информации Российской Федерации рассказали изданию, что поддерживают законопроект. Источник «Ъ» на банковском рынке подчеркнул, что у Центрального банка России есть возражения по этому поводу. В ЦБ на запрос прокомментировать ситуацию изданию не ответили.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что по состоянию на конец мая в Евросоюзе (ЕС) заморожено €24,1 млрд частных средств россиян, попавших под санкции.

До декабря 2022 года ЕС заморозил российских частных активов на сумму €18,9 млрд. К концу мая стоимость замороженных средств олигархов составила $24,1 млрд.