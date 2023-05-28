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Вывозить зерно из России станет дороже с лета 2023 года

Правительство России утвердило повышение экспортных пошлин на зерно с 1 июня

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Кирилл Брага/РИА Новости

Правительство России утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня 2023 года. Согласно нововведениям, экспортная пошлина на пшеницу с начала лета увеличится до 17 тыс. руб., на ячмень и кукурузу — почти до 15875 руб., сообщается в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В рамках зернового демпфера с июня 2021 года на российском внутреннем агрорынке действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022-го расчет этих пошлин переведен в рубли.

В настоящее время экспортные пошлины на пшеницу находятся на уровне 15 тыс. руб., на ячмень и кукурузу — на отметке 13 875 руб. Таким образом, с лета текущего года вышеуказанные показатели увеличатся на 2 тыс. руб. Данный размер экспортных пошлин будет действовать при вывозе агропродукции из России за пределы государств--участников соглашений о Таможенном союзе, следует из документа.

25 мая Глава ЮНКТАД Ребека Гринспан заявила, что ООН совместно с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения экспорта зерна и удобрений из России в Африку. Она также добавила, что в настоящее время работает с Афрэксимбанком для помощи небольшим странам Африки преодолеть сбои в торговле.

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