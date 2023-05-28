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В Минэнерго сообщили о покупке Западом газа и нефти России обходными путями

Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что страны Запада продолжают покупать газ и нефть России

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Павел Быркин/РИА «Новости»

Страны Запада не переставали приобретать российский газ и нефть, однако теперь они это делают через обходные пути, утверждает министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщается в эфире «Россия 1».

«Правильно», — ответил глава ведомства на вопрос, верно ли он понимает, что страны Запада все еще закупают тот же самый российский газ и нефть, но обходными путями.

Другие подробности, включая объемы закупок странами Запада российских ресурсов Шульгинов не привел.

5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Европейского Союза на морские поставки нефти из России. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий.

Ранее на Западе усомнились в эффективности санкций из-за роста нефтяных доходов России.

Также в Junge Welt допускали, что Запад ввел «смертоносные» санкции, ударившие по бедным странам.

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