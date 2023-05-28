Застройщики не стали повышать цены на новостройки в мае

Застройщики в России не стали повышать цены на новостройки в мае, несмотря на рост спроса граждан на них. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов компаний «ЦИАН.Аналитика», «Этажи» и «Авито.Недвижимость».

В «ЦИАН.Аналитике» отметили, что в мае средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (включая 16 городов-миллионников, Московскую и Ленинградскую области) составила 140,6 тыс. руб. По сравнению с апрелем показатель снизился на 0,2%. В компании пояснили, что застройщики пока не рискуют повышать цены на жилье. Среднюю цену квартиры в новостройках в РФ сейчас в компании «Авито Недвижимости» оценили в 6 млн руб. За месяц стоимость жилья на первичке сократилась на 0,8%, за год — на 2,9%, уточнили в «Авито».

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов отметил, что в мае после завершения праздничных дней число запросов объявлений по выставленному на продажу жилью в новостройках было на 10% выше, чем в апреле. По его словам, активность россиян в этом вопросе была на уровне марта. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев уточнил, что в первой половине мая число запросов по поиску жилья оказалось на 29,4% больше, чем годом ранее.

При этом даже сейчас предложение квартир на рынках новостроек значительно превышает спрос. По словам Алексеева, объектов намного больше, чем покупателей. Объем экспозиции, по оценкам «Авито Недвижимости», на 52% больше показателя прошлого года. На этом фоне значительная доля предложения продолжает экспонироваться со скидками. В Москве и Подмосковье на лоты с дисконтом в настоящее время приходится более 30% предложения, говорится в публикации.

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости», в России за январь-март спрос на новостройки вырос в среднем на 4,8%, в то время как стоимость «квадрата» в квартирах на первичном рынке недвижимости увеличилась на 0,5%.