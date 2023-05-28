Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Конгрессмен подтвердил достижение принципиальной договоренности по госдолгу США

Конгрессмен Маккарти: есть принципиальная договоренность с Белым домом по госдолгу США

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти подтвердил, что между Белым домом и конгрессменами-республиканцами была достигнута принципиальная договоренность по государственному долгу страны, передает ТАСС.

«Мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа», — заявил политик.

Ранее портал Punchbowl News сообщил, ссылаясь на свои источники, что Белый дом и республиканцы палаты представителей конгресса Соединенных Штатов на переговорах по предотвращению дефолта в стране достигли принципиальной договоренности по повышению потолка американского госдолга и сокращению бюджетных расходов.

По их информации, республиканцы палаты представителей конгресса «достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».

25 мая президент США Джо Байден заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях