Конгрессмен подтвердил достижение принципиальной договоренности по госдолгу США

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти подтвердил, что между Белым домом и конгрессменами-республиканцами была достигнута принципиальная договоренность по государственному долгу страны, передает ТАСС.

«Мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа», — заявил политик.

Ранее портал Punchbowl News сообщил, ссылаясь на свои источники, что Белый дом и республиканцы палаты представителей конгресса Соединенных Штатов на переговорах по предотвращению дефолта в стране достигли принципиальной договоренности по повышению потолка американского госдолга и сокращению бюджетных расходов.

По их информации, республиканцы палаты представителей конгресса «достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».

25 мая президент США Джо Байден заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.