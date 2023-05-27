Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США выявили еще одну проблему, которая может ускорить дефолт по госдолгу

Bloomberg: объем доступных денежных средств Минфина США достиг минимума с 2017 года

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Объем доступных денежных средств Министерства финансов (Минфина) США для покрытия растущего государственного долга к концу мая текущего года достиг самого низкого уровня за последние шесть лет — с 2017-го. По этой причине у властей страны становится все меньше возможностей для выплат по долговым обязательствам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные американского ведомства.

По состоянию на 25 мая, у Минфина осталось в запасе только $38,8 млрд наличных денежных средств. Для сравнения, 12-го числа текущего месяца этот показатель составлял $140 млрд. Таким образом, за последние две недели руководство американского Казначейства израсходовало $101,2 млрд, уточняется в статье.

«Остаток наличности Казначейства сократился до 38,8 миллиарда долларов по состоянию на четверг, 25 мая, что является самым низким показателем с 2017 года. Это меньше, чем 49,5 миллиарда долларов днем ранее и 140 миллиардов долларов 12 мая», — заключается в материале.

27 мая агентство РИА Новости со ссылкой на доклад Совета экономических консультантов Белого дома сообщило, что в случае объявления дефолта по госдолгу американский фондовый рынок рухнет на 45%. Кроме того, при подобном сценарии объем валового внутреннего продукта (ВВП) упадет на 6,1%, а 8,3 млн человек лишатся рабочих мест.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях