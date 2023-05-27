В США выявили еще одну проблему, которая может ускорить дефолт по госдолгу

Объем доступных денежных средств Министерства финансов (Минфина) США для покрытия растущего государственного долга к концу мая текущего года достиг самого низкого уровня за последние шесть лет — с 2017-го. По этой причине у властей страны становится все меньше возможностей для выплат по долговым обязательствам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные американского ведомства.

По состоянию на 25 мая, у Минфина осталось в запасе только $38,8 млрд наличных денежных средств. Для сравнения, 12-го числа текущего месяца этот показатель составлял $140 млрд. Таким образом, за последние две недели руководство американского Казначейства израсходовало $101,2 млрд, уточняется в статье.

«Остаток наличности Казначейства сократился до 38,8 миллиарда долларов по состоянию на четверг, 25 мая, что является самым низким показателем с 2017 года. Это меньше, чем 49,5 миллиарда долларов днем ранее и 140 миллиардов долларов 12 мая», — заключается в материале.

27 мая агентство РИА Новости со ссылкой на доклад Совета экономических консультантов Белого дома сообщило, что в случае объявления дефолта по госдолгу американский фондовый рынок рухнет на 45%. Кроме того, при подобном сценарии объем валового внутреннего продукта (ВВП) упадет на 6,1%, а 8,3 млн человек лишатся рабочих мест.