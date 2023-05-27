В Британии раскрыли, во сколько обошелся гражданам выход страны из Евросоюза

После выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) цены на продукты питания в королевстве приблизились к историческому максимуму. Стоимость увеличилась в среднем на 25% на фоне кризиса, а общий ущерб от бюрократических ограничений составил £6,95 млрд, сообщает местная газета The Independent со ссылкой на результаты исследования аналитиков Лондонской школой экономики (London School of Economics, LSE).

При этом, если бы страна осталась в Евросоюзе (ЕС), то рост цен на продукты питания составил бы только 17%. Однако бюрократические ограничения, связанные с Brexit, привели к повышению стоимости некоторых видов потребительских товаров в Британии на 46%, уточняется в статье.

«Общая дополнительная стоимость бюрократической волокиты Brexit для британских домохозяйств составила £6,95 млрд. Бюрократия из-за Brexit только в виде более высоких счетов за питание обошлась каждой семье в 250 фунтов стерлингов с тех пор, как Великобритания вышла из ЕС. Рост цен на продукты питания был бы на 8 процентных пунктов ниже — почти на треть — без Brexit, на уровне 17% вместо фактического увеличения почти на 25%», — заключается в статье.

14 мая министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что темпы роста инфляции в стране до сих пор находятся на достаточно высоком уровне. На этом фоне решение Банка Англии повысить ключевую процентную ставку до 4,5% является вполне верным, так как это поможет смягчить нестабильность из-за роста цен.