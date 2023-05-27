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Маккарти: проценты по госдолгу США за 10 лет превысят выплаты за 83 года

Спикер Маккарти заявил, что госдолг США достиг 120% ВВП страны

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Shutterstock

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в следующие 10 лет плата по процентам по государственному долгу страны будет сопоставима с выплатами за последние 83 года. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Маккарти отметил, что государственный долг США в настоящий момент достиг слишком больших величин. Он превысил размер всей экономики страны, достигнув 120% ВВП. При таком развитии ситуации, считает Маккарти, в последующее десятилетие для уплаты процентов по государственному долгу придется заплатить больше, чем было выплачено за предыдущие 83 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страна может оказаться в состоянии дефолта не первого, а пятого июня текущего года. По ее словам,
в течение недели с 5 июня Казначейство США должно произвести платежи и переводы на сумму около $92 млрд, включая ежеквартальные корректировки примерно на $36 млрд в трастовые фонды социального обеспечения.

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