Reuters: ООН заявила, что «зерновая сделка» еще не стала работать в полном объеме

Сделка, позволяющая безопасно экспортировать зерно и удобрения из украинских черноморских портов, еще не возобновила свою работу в полном объеме. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, сделанное ООН.

ООН и Турция «тесно сотрудничают с остальными сторонами с целью возобновления полномасштабных операций… и устранения всех препятствий, мешающих операциям и ограничивающих масштабы инициативы», — говорится в заявлении всемирной организации.

Как отмечает Reuters, одесский порт Южный с 29 апреля закрыт для всех кораблей.

Ранее сообщалось, что официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает работать по различным направлениям для решения проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений. Дюжаррик подчеркнул, что ООН пытается продвигать эти вопросы, «чтобы как можно больше продовольствия и удобрений было доставлено остро в этом нуждающимся».

В свою очередь, В МИД России заявили, что сроки зерновой сделки истекут 17 июля, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.