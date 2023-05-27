Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: ООН заявила, что «зерновая сделка» еще не стала работать в полном объеме

ООН прилагает усилия для возобновления полноценной работы «зерновой сделки»

close
100%
Shutterstock

Сделка, позволяющая безопасно экспортировать зерно и удобрения из украинских черноморских портов, еще не возобновила свою работу в полном объеме. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, сделанное ООН.

ООН и Турция «тесно сотрудничают с остальными сторонами с целью возобновления полномасштабных операций… и устранения всех препятствий, мешающих операциям и ограничивающих масштабы инициативы», — говорится в заявлении всемирной организации.

Как отмечает Reuters, одесский порт Южный с 29 апреля закрыт для всех кораблей.

Ранее сообщалось, что официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает работать по различным направлениям для решения проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений. Дюжаррик подчеркнул, что ООН пытается продвигать эти вопросы, «чтобы как можно больше продовольствия и удобрений было доставлено остро в этом нуждающимся».

В свою очередь, В МИД России заявили, что сроки зерновой сделки истекут 17 июля, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях