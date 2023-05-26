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МВФ предупредил о рисках ситуации с госдолгом США

МВФ: ситуация с госдолгом США может создать системные риски в мировой экономике

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Reuters

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что ситуация вокруг повышения потолка государственного долга США может привести к созданию системных рисков для американской и мировой экономики, передает ТАСС.

Как считают в фонде, сложившаяся ситуация «может создать дополнительные, вполне предотвратимые системные риски для американской и мировой экономики в то время», когда в ней уже наблюдается «заметное напряжение».

25 мая президент США Джо Байден заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.

Ранее газета The Washington Post перечислила ключевые события, которые довели госдолг США до $31 трлн. В частности, это войны в Ираке и Афганистане, а также последствия от пандемии коронавируса.

До этого сообщалось, что глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам Министерства, в стране, «весьма вероятно», объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.

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