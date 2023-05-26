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Стали известны причины снижения цен на газ в Европе

Аналитик Рыков: одной из причин снижения цен на газ в Европе стали проблемы промышленности

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Bela Szandelszky/AP

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $300 за тысячу кубометров из-за проблем промышленности. Об этом в эфире радио Sputnik заявил завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Один из факторов, который повлиял на снижение цен – это трудности, которые начала испытывать европейская промышленность», — отметил Рыков.

По его словам, некоторые компании в Европе уже объявили о перемещении своих производств в другие регионы. Причем остановить этот процесс уже достаточно сложно. При этом обычные потребители могут радоваться, так как из-за этого цены на газ стали снижаться. Однако, при возвращении этих компаний на европейский рынок цены снова могут пойти вверх.

Он добавил, что на газовые котировки также повлияла теплая зима, благодаря чему большая доля топлива осталась в хранилищах. Кроме того, Европа смогла сократить потребление газа на 10-15%, что также повиляло на ситуацию.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg, ссылаясь на участников ежегодной выставки E-World energy fair в немецком Эссене сообщило, что цены на газ в Европе летом могут на непродолжительное время стать отрицательными, то есть продавцы будут доплачивать покупателям.

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