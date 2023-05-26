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Путин: государство продолжит прислушиваться к предпринимателям

Президент Путин пообещал, что государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес

Президент России Владимир Путин заявила, что государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес. Об этом глава государства сказал в ходе общения с членами «Деловой России», передает ТАСС.

«Будем и дальше двигаться в этом направлении, опираясь в первую очередь на мнение предпринимателей, действуя в ваших интересах, а значит в интересах коллективов предприятий и в интересах всей нашей экономики, всей страны», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Путин обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым ситуацию в экономике.

Стороны обсудили динамику макроэкономических показателей, инструменты поощрения крупных инвестиций, а также систему поддержки малого и среднего предпринимательства.

Решетников отметил, что Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста.

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