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Эр-Рияд воспользовался санкциями против РФ для наращивания поставок топлива в ЕС

Kpler: закупки в РФ помогли Саудовской Аравии стать крупнейшим поставщиком дизтоплива в ЕС

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Hamad I Mohammed/Reuters

По итогам апреля текущего года Саудовская Аравия нарастила объемы закупок российского дизельного топлива до 174 тыс. баррелей. За май импорт дизтоплива и газойля ближневосточным государством из РФ также вырос, что позволило Эр-Рияду увеличить экспорт в европейские страны и стать крупнейшим топливным поставщиком в Евросоюз (ЕС), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

На фоне международных санкций Россия не может отправлять собственное дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов и сырой нефти в страны Евросоюза (ЕС). Речь идет об эмбарго на поставки данной продукции морским путем. Сокращением поставок из РФ воспользовалась Саудовская Аравия, уточняется в статье.

«Саудовская Аравия закупает миллионы баррелей российского дизельного топлива, которое Европа больше не разрешает, одновременно отправляя свои собственные поставки обратно покупателям в ЕС. Королевство импортировало 174 000 баррелей дизельного топлива и газойля в день из России в апреле и еще больше в этом месяце. Одновременно она стала крупнейшим поставщиком в Европе, обогнав РФ с февраля», — заключается в материале.

25 мая агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Vortexa сообщило, что Евросоюз (ЕС) смог заменить поставки дизельного топлива из России на фоне международных санкций против Москвы. Альтернативными источниками выступили ряд зарубежных стран, включая Индию и Саудовскую Аравию.

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