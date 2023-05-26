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В Лондоне отказались возвращать Москве замороженные активы

Guardian: Лондон не вернет Москве активы до ее согласия выплатить компенсацию Киеву

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Pexels

Лондон не станет возвращать Москве замороженные государственные активы до того, как она даст согласие выплатить Киеву компенсацию за причиненный ущерб. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, сейчас власти Великобритании вместе с коллегами из ЕС обсуждают возможность конфискации российских государственных активов. Некоторые депутаты правящей Консервативной партии, а также представители оппозиционной Лейбористской партии и правительство Украины предлагают полностью конфисковать российские государственные активы в Великобритании и передать их Киеву. В прошлом году они оценивались в $32 млрд.

Однако в прошлую пятницу министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настаивал на том, что суверенные активы России останутся без движения до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Отмечается, что британские чиновники говорят о ежедневно продолжающейся работе, в том числе с ЕС.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд говорил, что страны Европейского союза сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центрального банка России вместо €300 млрд, озвученных ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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