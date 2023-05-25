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Страны Евросоюза не досчитались замороженных активов ЦБ России

Страны ЕС отчитались о заморозке €200 млрд активов ЦБ России вместо €300 млрд

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Virginia Mayo/AP

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что страны Европейского союза сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центрального банка России вместо €300 млрд, озвученных ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Страны Евросоюза отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше €200 млрд замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны — члены Европейского союза», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов обязало американских граждан уведомлять ведомство о собственности, в которой есть доля Центрального Банка России, Минфина РФ, Фонда национального благосостояния России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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