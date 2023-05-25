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КНР затянет строительство «Силы Сибири-2», который обеспечит поставки газа через Монголию

FT: Китай затянет строительство «Силы Сибири-2» ради низкой цены на газ

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Павел Львов/РИА «Новости»

Китайская Народная Республика затянет переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который обеспечит поставки российского газа через Монголию. Об этом написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на сообщение опрошенных экспертов.

Как написало издание, недавний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не привел к подписанию документа, в котором бы Пекин взял на себя четкие обязательства относительно этого газопровода.

«У Пекина есть опыт затягивания переговоров ради заключения более выгодной сделки — так было, когда велись переговоры по «Силе Сибири-1», — сказала газете эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям Алисия Бачульска.

По ее мнению, КНР не спешит с реализацией проекта из-за затягивания специальной военной операции России на Украине. Таким образом Пенкин может договорить с Москвой о более выгодных для себя условий, поскольку у российской стороны нет альтернативы по каналам сбыта газа.

В первой половине апреля директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова выразила мнение, согласно которому российский газ по «Силе Сибири 2» для Китая выглядит более привлекательным проектом, чем поставки из недружественных стран. При этом стимулом для ускорения проекта окажется обострение ситуации вокруг Тайваня.

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