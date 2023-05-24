ЦБ завершил действие послаблений для банков

Центральный банк России принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В публикации отмечается, что подобные меры были приняты с учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора кредитных организаций, которые в текущий момент обладают достаточным запасом финансовой устойчивости.

«Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе», — говорится в публикации.

Регулятор подчеркнул, что существующие послабления закончат свое действие в первой половине 2023 года.

Ранее глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не стремится загнать инфляцию «любой ценой» к целевому показателю в 4%.

По ее словам, регулятор в 2023 году ожидает инфляцию на уровне 5-7%. При этом в 2024 году она сможет достигнуть цели в 4%.

До этого Набиуллина заявила, что дополнительных послаблений в рамках валютных ограничений не предполагается, но возможен некоторый «тюнинг». Она отметила, что в ЦБ считают, что система более-менее стабилизировалась.