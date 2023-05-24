Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ завершил действие послаблений для банков

Банк России не будет продлевать ряд послаблений для банков после их окончания

close
100%
Global Look Press

Центральный банк России принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В публикации отмечается, что подобные меры были приняты с учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора кредитных организаций, которые в текущий момент обладают достаточным запасом финансовой устойчивости.

«Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе», — говорится в публикации.

Регулятор подчеркнул, что существующие послабления закончат свое действие в первой половине 2023 года.

Ранее глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не стремится загнать инфляцию «любой ценой» к целевому показателю в 4%. 

По ее словам, регулятор в 2023 году ожидает инфляцию на уровне 5-7%. При этом в 2024 году она сможет достигнуть цели в 4%.

До этого Набиуллина заявила, что дополнительных послаблений в рамках валютных ограничений не предполагается, но возможен некоторый «тюнинг». Она отметила, что в ЦБ считают, что система более-менее стабилизировалась.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях