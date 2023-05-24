Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Бангладеша заявила о готовности страны приобрести нефть у России

Премьер Хасина заявила, что Бангладеш не принимает сторону в конфликте и готова купить нефть у РФ

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина заявила, что ее страна готова закупать российскую нефть, если она будет продаваться по доступной цене. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда она (нефть — прим. ТАСС) есть в наличии и по доступной цене, конечно, мы будем закупать. Почему нет?», — сказала премьер на Катарском экономическом форуме в Дохе.

Хасина добавила, что Бангладеш намерен иметь дружественные отношения со всеми странами, не вмешиваясь в какие-либо конфликты между государствами и не занимая чью-либо сторону.

Премьер подчеркнула, что у властей Бангладеша в приоритете — развитие страны, потребности народа, повышение качества жизни.

В августе прошлого года Шейх Хасина заявляла, что Бангладеш рассматривает возможность покупки нефти у России, причем оплачивая ее не в долларах.

«Если Индия может закупать ресурсы из РФ с помощью бездолларового расчета, почему мы не можем?» — отмечала премьер.

В марте этого года в правящей партии Зимбабве предложили оплачивать поставки российской нефти местной национальной валютой — зимбабвийскими долларами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях