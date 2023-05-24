Премьер Бангладеша заявила о готовности страны приобрести нефть у России

Премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина заявила, что ее страна готова закупать российскую нефть, если она будет продаваться по доступной цене. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда она (нефть — прим. ТАСС) есть в наличии и по доступной цене, конечно, мы будем закупать. Почему нет?», — сказала премьер на Катарском экономическом форуме в Дохе.

Хасина добавила, что Бангладеш намерен иметь дружественные отношения со всеми странами, не вмешиваясь в какие-либо конфликты между государствами и не занимая чью-либо сторону.

Премьер подчеркнула, что у властей Бангладеша в приоритете — развитие страны, потребности народа, повышение качества жизни.

В августе прошлого года Шейх Хасина заявляла, что Бангладеш рассматривает возможность покупки нефти у России, причем оплачивая ее не в долларах.

«Если Индия может закупать ресурсы из РФ с помощью бездолларового расчета, почему мы не можем?» — отмечала премьер.

В марте этого года в правящей партии Зимбабве предложили оплачивать поставки российской нефти местной национальной валютой — зимбабвийскими долларами.