В России захотели изменить подход к начислению налогов предпринимателям

Российские власти хотят поменять подход к налогообложению предпринимателей, чтобы возложить обязанность по уплате налогов на специализированные платформы. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

«Власти РФ планируют изменить подходы к налогообложению предпринимателей, которые самостоятельно занимаются своим бизнесом через специализированные платформы, с тем, чтобы возложить на эти платформы агентские обязанности по уплате налогов», — отметил Егоров.

По его словам, сейчас предприниматели, которые покинули Россию, действуют по универсальному правилу. То есть они должны исчислять налоги самостоятельно.

Он добавил, что по новому законопроекту, который готовится правительством, на компании будут переложены функции по уплате налогов для тех сотрудников, которые работают из других стран.

11 мая представитель Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) при поддержке Федеральной налоговой службы (ФНС) предложил передать уплату налогов за самозанятых цифровым платформам занятости, а также площадки-посредники между исполнителем заказа и клиентом.