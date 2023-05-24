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Отсрочку от мобилизации получат не все предприниматели в РФ

Правительство не поддержало законопроект об освобождении от мобилизации предпринимателей

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, которым предлагалось предоставить отсрочку от мобилизации всем предпринимателям, пишут «Ведомости».

Как рассказали источники издания, соответствующий проект, предложенный фракцией «Новые люди», должен был внести изменения в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Изменения предлагали закрепить отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств.

В правительстве заявили, что для предоставления отсрочки уже есть много оснований и инициатива носит «избыточный характер».

«Новые люди» намерены добиваться принятия документа. По данным руководителя партии Владислава Даванкова на конец прошлого года, в стране было мобилизовано более 27 000 предпринимателей и только 1300 чиновников. Он подчеркнул, что рабочие места создают именно предприниматели.

Согласно перечню Минобороны РФ, в частности, отсрочку от мобилизации получили сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и банков, адвокаты, помощники судей и секретари судебных заседаний.

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