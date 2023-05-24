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Путин обвинил Запад в попытке извлечь пользу из мировых кризисов

Путин заявил, что кризисы в мире спровоцированы США и другими государствами Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что энергетический и продовольственный кризисы в мире могли быть спровоцированы государствами Запада. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В среду, 24 мая, Путин поприветствовал участников XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Российский глава государства пояснил, что отдельные страны и объединения стремятся сохранить свое доминирование в мире. При этом полностью игнорируются интересы и суверенитет других, обратил внимание Путин.

«Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества...» — добавил Путин.

По словам Путина, Россия убеждена, что такому разрушительному курсу политики шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива и ею может стать укрепление стабильности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития.

Ранее Путин заявил, что к кризису на Украине привела поддержка США цветных революций.

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